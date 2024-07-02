Куман: «Сперва надо выиграть что-то значительное, чтобы люди сравнивали эту сборную Нидерландов с командой 1988 года»

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что его нынешнюю команду рано сравнивать с той национальной сборной, которая была в 1988 году. Как известно, Нидерланды выиграли Евро-1988, обыграв в финале сборную СССР со счётом 2:0. Сам Куман принимал участие в финальном матче.

«У нас в команде много талантливых парней, но, конечно, надо сперва выиграть что-то значительное, чтобы люди сравнивали эту команду с командой 1988 года. Футбол с тех пор изменился», - слова Кумана приведены на сайте УЕФА.

Куман отметил, что сейчас на чемпионате Европы все команды испытывают сложности при проходе в следующий раунд.

Во вторник сборная Нидерландов разгромила Австрию со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал Евро-2024.