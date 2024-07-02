Масалитин рассказал, почему смотрит Евро-2024 с разочарованием

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин не в восторге от проходящего в Германии чемпионата Европы. Экс-армеец объяснил свою точку зрения.

«Думаю, команды приехали уставшими. Особого движения нет, не было открываний, комбинаций. Бывают яркие отрезки, вроде надеешься на продолжение, — а команды устают и себя не проявляют», - говорит Масалитин для «Газеты.Ру».

Поэтому и запоминается Евро в основном из-за голов после рикошетов или из-за голов дальними ударами, отметил эксперт.

На этом Евро не слишком результативно играют основные его фавориты – сборные Франции и Англии. Так, за четыре матча французы забили лишь три гола.