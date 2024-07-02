Куман дал комментарий после крупной победы над Румынией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман дал комментарий после победы над Румынией (3:0) в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Сегодня мы начали плохо, но затем нашли свою игру и начали создавать проблемы сопернику. Возможно, стоит обратить внимание на то, что у нас заняло слишком много времени, чтобы забить второй гол. Но в целом наши нападающие доставили им много проблем», - слова Кумана приведены на официальном сайте УЕФА.

Свой следующий матч на чемпионате Европы сборная Нидерландов проведёт в субботу, 6 июля. Соперником команды Рональда Кумана станет либо Австрия, либо Турция. Эти команды разыграют путёвку уже через несколько часов, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.