Булыкин: «Ожидал, что Нидерланды выиграют»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о победе сборной Нидерландов над национальной командой Румынии.

Поединок 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 завершился крупной победой команды Рональда Кумана со счетом 3:0.

— Ожидал, что Нидерланды выиграют. Все-таки они имеют неплохой подбор футболистов, — приводит слова Булыкина издание «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что румыны здорово начали матч, но быстро пропустили гол, который и повлиял на исход встречи.

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 Нидерланды встретятся с Австрией или Турцией, которые сыграют между собой 2 июля.