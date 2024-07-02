Гладилин – о Роналду: «Богатые тоже плачут»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил один из самых драматичных моментов проходящего в Германии Евро-2024. Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду 1 июля не забил с пенальти в ворота сборной Словении, его удар парировал опытный Ян Облак. Португальцы выиграли лишь в послематчевой серии пенальти - 3:0.

«Он плакал после пенальти – и не на камеру, действительно расстроился. Настоящий спортсмен, который в 39 лет в прекрасной форме. Но и богатые тоже плачут — как в сериале», - говорит Гладилин «Газете.Ру».

Как добавил эксперт, Роналду уже ничего не надо, ведь в футболе он всего добился.

«Но ему нужен результат, чтобы оставить после себя след», - заключил Гладилин.

В четвертьфинале команда Португалии сыграет со сборной Франции.