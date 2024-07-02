Сборная Румынии выиграла лишь 10 процентов из всех своих матчей на Евро

Сборная Румынии покинула Евро-2024. Восточноевропейцы не совладали со сборной Нидерландов, пропустив три безответных мяча. Дубль на счету Дониэлла Малена, ещё один гол оформил Коди Гакпо.

Как сообщает Opta Sports, румынская команда выиграла лишь в двух из своих 20 проведённых матчей в истории на Евро, побед у коллектива – 10 процентов. Это наихудший процент побед среди сборных с 10 и более матчами на чемпионатах Европы.

Напомним, что румыны вышли в плей-офф Евро-2024 с первого места квартета Е. В нём команда набрала четыре очка. Больше подробностей о поражении румынской сборной – в нашем материале.