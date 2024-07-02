Деменко объяснил, за счёт чего сборная Нидерландов превзошла Румынию

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе Нидерландов над Румынией в матче плей-офф чемпионата Европы.

- Как вам матч Румыния – Нидерланды?

- Нидерланды были небольшим фаворитом матча, но сейчас много неожиданностей преподносят сборные, от которых не ожидаешь. Они создают проблемы фаворитам. Пока только Германия и Испания играют без сюрпризов. Тем обиднее этим сборным будет соперничать между собой на стадии четвертьфиналов.

- Румыны уперлись в свой потолок или могли выступить лучше?

- Могли. Они вышли из сложной группы. А ведь до турнира говорили, что Румынии будет трудно этого добиться. Мы увидели, что это неплохая сборная. Но Нидерланды сильнее по индивидуальным качествам футболистов. Поэтому они и победили.

- Получается, Нидерланды победили на классе?

- Можно и так сказать. Все-таки футболисты там сильнее. Они более яркие.

- В ситуации с третьим забитым мячом как раз и сыграло роль индивидуальное мастерство?

- Верно. И вообще голландский футбол начинает потихоньку прибавлять. Любая команда может создать проблемы даже грандам. Поэтому и сборная играет уверенно. Хотя и румыны могли забивать, у них были моменты. Так что чемпионат Европы получается непредсказуемым. Тем интереснее его смотреть.

- Какие перспективы у Нидерландов на турнире, учитывая, что они выходят на победителя пары Австрия – Турция?

- Австрийцы и турки тоже могут показать интересный футбол. Но Нидерланды смотрятся лучше, и их шансы на выход в полуфинал более высокие. Хотя сегодня даже предсказать фаворита турнира тяжело. Наверное, это Германия и Испания. Даже французы пока не так впечатляют.

- Победитель Евро выйдет именно из пары Германия – Испания?

- Да. Еще мне понравилась Швейцария, но именно из этой пары кто-то завоюет трофей.

- Какую пару хотели бы видеть в финале?

- Если говорить о классе сборных, хотел бы видеть Португалию и Германию. Но они вроде бы играют в одной сетке. Значит, один финалист точно будет из этой пары.

Елена Григорьевская