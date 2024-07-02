Писарев: «Гакпо — суперфутболист»

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал победу сборной Нидерландов над национальной командой Румынии.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 завершилась со счетом 3:0 в пользу нидерландцев.

Писарев считает, что румынам помешал быстрый пропущенный гол, после этого у команды практически не было шансов на победу.

«Гакпо — суперфутболист, игрока такого уровня у румын и близко нет», — заявил Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На текущем турнире 25-летний Гакпо принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола и записал на свой счет один ассист.

Соперником сборной Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024 станет победитель матча между Австрией и Турцией.