Сборная Нидерландов не побеждала в плей-офф Евро в основное время с 2000 года

Вечером 2 июля сборная Нидерландов знатно порадовала свою огромную армию фанатов. «Оранжевые» всухую разгромили сборную Румынии в матче первой стадии плей-офф Евро-2024 (3:0) и вышли в четвертьфинал заслуженным образом. Отличились Дониэлл Мален (дубль) и Коди Гакпо.

Как сообщает Opta Sports, это первый матч плей-офф Евро для сборной Нидерландов аж с 2000 года, в котором команда этой страны победила в основное время. В последний раз это было как раз на Евро-2000 в игре против сборной Югославии (6:1).

Больше подробностей о разгромной победе нидерландцев над румынской командой - здесь.