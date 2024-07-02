Гакпо сделал то, что ранее удавалось лишь двум нидерландским игрокам

Вечером вторника сборная Нидерландов разгромила команду Румынии. Встречались коллективы в рамках 1/8 финала Евро-2024, завершилась встреча со счётом 3:0 в пользу «заводного апельсина». Коди Гакпо забил один из голов своей команды. Ещё дубль - на счету Дониэлла Малена.

Как сообщает Opta Sports, Коди стал лишь третьи нидерландцем в истории, который оформлял три и более гола на двух и более крупных турнирах. У Гакпо три гола на катарском мундиале 2022 года и три гола на Евро-2024.

До Гакпо таким отличался только Джонни Реп (мундиали 1974 и 1978 годов) и Деннису Бергкамп (Евро-1992, мундиали 1994 и 1998 годов).

Нидерланды наконец-то круто сыграли на Евро