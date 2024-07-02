Определён лучший игрок матча Румыния – Нидерланды

На чемпионате Европы завершился очередной матч 1/8 финала. В нём сборная Нидерландов крупно, со счётом 3:0, обыграла Румынию.

Лучшим игроком прошедшего поединка был признан нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. Соответствующая информация размещена на официальном сайте УЕФА. Гакпо записал на свой счёт два результативных действия – гол и голевой пас на партнёра.

Разгромив Румынию, сборная Нидерландов получила путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы. Там соперником «оранжевых» будет либо Австрия, либо Турция. Эти команды свой матч начнут в 22:00, не пропустите текстовую трансляцию.