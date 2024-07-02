Симонс – второй самый молодой игрок с двумя ассистами в матче плей-офф Евро

Вечером 2 июля сборная Нидерландов в матче 1/8 финала Евро-2024 не испытала особых проблем против сборной Румынии. «Оранжевые» оформили разгром благодаря дублю Дониэлла Малена и голу Коди Гакпо. Двумя голевыми пасами отличился молодой полузащитник атаки Хави Симонс.

Как сообщает Opta Sports, только один игрок делал два ассиста в плей-офф Евро будучи моложе Симонса. И это бывший игрок сборной Испании Сеск Фабрегас. В 2008 году он сделал два голевых паса в матче против сборной России (3:0), тогда Сеск был моложе Симонса всего лишь на 19 дней.

Больше информации о поединке сборных Румынии и Нидерландов - здесь.