Мален - четвёртый игрок в истории Евро с дублем после выхода на замену

Форвард сборной Нидерландов Дониэлл Мален вечером вторника оформил дубль в ворота сборной Румынии. Коллективы встречались на Евро-2024 в рамках 1/8 финала турнира, «оранжевые» одержали безоговорочную победу – 3:0.

Удивительно, но до Малена на Евро с 2000 года никто не делал дубль после выхода на замену, пишет Opta Sports. Последним таким игроком был Саво Милошевич на Евро-2000. Такое же достижение было в 1976 году у Дитера Мюллера и в 1996 году у Оливера Бирхоффа.

Напомним, что в четвертьфинале нидерландцы встретятся либо со сборной Австрии, либо со сборной Турции.

Больше информации о прошедшем матче плей-офф – здесь.