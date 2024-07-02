Мален — автор первого дубля на Евро-2024

Сегодня, 2 июля, сборная Румынии встречалась со сборной Нидерландов в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

Игра между командами завершилась крупной победой нидерландцев со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Коди Гакпо и Дониэлл Мален (дубль).

Стоит сказать, что 25-летний Мален стал первым игроком, которому удалось забить два мяча в одной игре на текущем чемпионате Европы.

В четвертьфинале Евро-2024 Нидерланды встретятся с победителем матча Австрия – Турция. Игра между командами пройдет сегодня, 2 июля. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.