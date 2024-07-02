Все команды из группы Е покинули Евро-2024

Вечером 2 июля сборная Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы выбила с турнира сборную Румынии. «Оранжевые» разгромили своих соперников со счётом 3:0, дублем отметился Дониэлл Мален и ещё один гол оформил Коди Гакпо.

Таким образом, на Евро больше не осталось команд из группы Е. Четвёртое место в ней заняла сборная Украины, в плей-офф от сборной Англии выбыла сборная Словакии (1:2), а от сборной Франции – сборная Бельгии (0:1). Четвёртый коллектив, сборная Румынии покинула Евро сегодня.

Триумфаторы вечера, сборная Нидерландов сыграет в четвертьфинальном поединке с победителем пары Австрия – Турция.

Нидерланды с легкостью прошли в четвертьфинал Евро-2024