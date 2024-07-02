Сборные Австрии и Турции назвали составы на последний матч 1/8 финала Евро-2024

Последний билет в четвертьфинал чемпионата Европы во вторник вечером будут разыгрывать сборные Австрии и Турции. Стартовые составы команд уже были объявлены, и мы приводим информацию ниже.

Состав сборной Австрии: Пенц, Пош, Дансо, Линхарт, Мвене, Зайвальд, Забитцер, Шмид, Лаймер, Баумгартнер, Арнаутович.

Состав сборной Турции: Гюнок, Мюлдюр, Бардакджи, Демирал, Кадыоглу, Айхан, Юксек, Б. Йылмаз, К. Йылмаз, Кекчю, Гюлер.

Матч сборных Австрии и Турции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет против Нидерландов.