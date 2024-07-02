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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Австрии и Турции назвали составы на последний матч 1/8 финала Евро-2024

02 Июля 2024 • 20:58 Комментировать
Австрия
...
Турция
1 2.00 X 3.30 2 4.50
Через 0 ч. 33 мин.

Последний билет в четвертьфинал чемпионата Европы во вторник вечером будут разыгрывать сборные Австрии и Турции. Стартовые составы команд уже были объявлены, и мы приводим информацию ниже.

Состав сборной Австрии: Пенц, Пош, Дансо, Линхарт, Мвене, Зайвальд, Забитцер, Шмид, Лаймер, Баумгартнер, Арнаутович.

Состав сборной Турции: Гюнок, Мюлдюр, Бардакджи, Демирал, Кадыоглу, Айхан, Юксек, Б. Йылмаз, К. Йылмаз, Кекчю, Гюлер.

Матч сборных Австрии и Турции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет против Нидерландов.

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Сборная Австрии Сборная Турции

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