Гакпо заложил вираж и выбил Румынию: Нидерланды с легкостью прошли в четвертьфинал Евро-2024

Сборные Румынии и Нидерландов сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/8 финала Евро-2024 состоялся 2 июля.

Одними из последних свой матч первого раунда плей-офф проводили Румыния и Нидерланды. Интересно, что сошлись победитель группы и лакилузер с третьего места, но явным фаворитом считался как раз «неудачник». И ещё интереснее, что Нидерланды с трудом выкарабкались из группы, набрав четыре очка. А Румыния с тем же показателем свой квартет выиграла.

«Оранжевые», которые в этом матче были тёмно-синими, оправдывать роль фаворита стали с первых минут. Уже на пятой минуте состоялся первый удар в створ ворот – постарался Хави Симонс, атаки накатывали регулярно, очередные 0:0 не намечались. Румыны при этом отвечали бодро, тоже в обороне отживаться не собирались.

Может быть, излишняя открытость и сыграла злую шутку. Схаутен в центре поля ловко развернулся и разогнался, отдал чуть вперёд на Симонса, а Хави продлил налево. Оттуда Гакпо начал рейд, сместился к центру и с правой ноги мощно пробил в противоход голкиперу – 0:1. Через десять минут мог и второй залетать: Де Врей выиграл верх после подачи Депая от угла поля, акцентированно кивнул и совсем чуть-чуть не попал в угол.

А лучший шанс под занавес тайма упустил Симонс. Дюмфрис справа обокрал Раковицана и от лицевой прострелил в центр штрафной площади. Там Хави мяч получил, но вместо удара стал закладывать финты. Пробил, когда его уже накрыли и в створ не попал из шикарной позиции. Второй тайм голландцы начали в своём стиле. Теперь соло заложил Рейндерс, по центру просто пробежавший пару-тройку соперников. Опасно пробил голландец, но защитник сблокировал – только угловой.

Кстати, угловые, коих у Нидерландов было очень много, получались хорошо. Так на исходе часа игрового времени прочность штанги проверил Ван Дейк, выигравший верх после подачи корнера. Так после второй волны на корнере пришёл гол, когда Мален из офсайда скинул, а Гакпо вонзил под перекладину. Рефери офсайд заметил и мяч не засчитал.

Моментов у Нидерландов было много: Верман обыгрался с Гакпо, в штрафной площади оказался и на исполнение пробил в угол – чуть мимо. Депай со средней дистанции пробил в защитника, Симонс с подбора расстреливал метров с 10 – не попал. Такие шансы «оранжевые» не реализовали, а вот сумбурно забили. Гакпо на самой лицевой обошёл Дрэгушина, сохранил мяч в поле и воспользовался замешательством обороны. Прострел Коди в касание замкнул Мален – 0:2. Всё решено.

Гол и результативная передача Коди Гакпо решили исход матча, а в компенсированное время Мален установил окончательный счёт. Неудачный угловой Румынии привёл к скоростной контратаке, в ходе которой Дониэлл убежал со своей половины поля и реализовал выход один на один - 0:3. Сборная Нидерландов легко подвинула Румынию и вышла в четвертьфинал Евро.