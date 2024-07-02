С кем Нидерланды сыграют в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. В 1/8 финала команда Рональда Кумана уверенно обыграла Румынию со счётом 3:0. Главным героем встречи стал нападающий Коди Гакпо, который в первом тайме забил сам, а во втором тайме до конца поборолся в эпизоде и отдал голевой пас на Дониэлла Малена. В концовке Мален в контратаке ещё и оформил дубль.

В 1/4 финала сборная Нидерландов сыграет либо против Австрии, либо против Турции. Эти команды разыграют билет во вторник вечером, не пропустите текстовую трансляцию.

Стоит отметить, что на групповой стадии Нидерланды уже играли против Австрии и проиграли со счётом 2:3. А вот с Турцией на этом Евро «оранжевые» пока не пересекались.