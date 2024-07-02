«Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции.

Специалист признался, что хотел бы увидеть перестановки в составе португальцев.

«У меня есть предчувствие, что, если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет. Все наши проблемы вытекают из этого», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Агент добавил, что вся команда играет на Роналду, а он уже не тот и не может забить.

На текущем чемпионате Европы 39-летний Роналду провел четыре матча, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.