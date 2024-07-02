Барбоза: Роналду всю игру замыкает на себе, но у него ничего не получается

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

По мнению Барбозы, у Роналду ничего не получается, он уже не может забивать на таком высоком уровне, но тренер продолжает его ставить.

«В игре со Словенией Криштиану вообще все брал на себя. Исполнил все штрафные, все пытался замыкать на себе», — цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Португалией и Словенией завершился победой португальцев в серии пенальти.

В четвертьфинале подопечные Роберто Мартинеса сыграют с Францией.