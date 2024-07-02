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Чемпионат Европы по футболу 2024

Барбоза: Роналду всю игру замыкает на себе, но у него ничего не получается

02 Июля 2024 • 20:40 Комментировать
Португалия
0:0
Словения

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

По мнению Барбозы, у Роналду ничего не получается, он уже не может забивать на таком высоком уровне, но тренер продолжает его ставить.

«В игре со Словенией Криштиану вообще все брал на себя. Исполнил все штрафные, все пытался замыкать на себе», — цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Португалией и Словенией завершился победой португальцев в серии пенальти.

В четвертьфинале подопечные Роберто Мартинеса сыграют с Францией.

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