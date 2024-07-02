Барбоза считает, что слезами Роналду хотел обратить на себя внимание

Известный агент Паулу Барбоза отреагировал на слёзы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в ворота Словении.

Напомним, на 105-й минуте 39-летний форвард не смог реализовать пенальти, после чего начал рыдать на поле.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 завершилась победой португальцев в серии послематчевых пенальти.

— Он всегда хочет быть в центре внимания. Мне кажется, Роналду хотел еще, чтобы и все камеры его запечатлели, чтобы ему выразили сочувствие. Это как-то не по-мужски, — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в четырех матчах на текущем чемпионате Европы Роналду ни разу не смог отличиться и отдал только одну результативную передачу.

В четвертьфинале турнира сборная Португалии сыграет с национальной командой Франции. Встреча пройдет в пятницу, 5 июля.