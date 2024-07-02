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Чемпионат Европы по футболу 2024

Барбоза считает, что слезами Роналду хотел обратить на себя внимание

02 Июля 2024 • 20:27 Комментировать (1)
Португалия
0:0
Словения

Известный агент Паулу Барбоза отреагировал на слёзы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в ворота Словении.

Напомним, на 105-й минуте 39-летний форвард не смог реализовать пенальти, после чего начал рыдать на поле.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 завершилась победой португальцев в серии послематчевых пенальти.

— Он всегда хочет быть в центре внимания. Мне кажется, Роналду хотел еще, чтобы и все камеры его запечатлели, чтобы ему выразили сочувствие. Это как-то не по-мужски, — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в четырех матчах на текущем чемпионате Европы Роналду ни разу не смог отличиться и отдал только одну результативную передачу.

В четвертьфинале турнира сборная Португалии сыграет с национальной командой Франции. Встреча пройдет в пятницу, 5 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Паулу Барбоза Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
02 Июля 2024 в 20:51
ай дундуки это он паслал привет барадатаму-бадри.. А-ха-ха-ха! )))
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