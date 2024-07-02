Бернарду Силва забавно отреагировал на насмешку британского канала над Роналду

Британский канал BBC столкнулся с критикой из-за насмешки над Криштиану Роналду, не забившим пенальти в матче против Словении на Евро-2024 в понедельник вечером. Так, в эфире канала появился титр, где имя и фамилию звёздного игрока написали так: Misstiano Penaldo. В адаптации на русский язык это можно произнести так: «Промахтиану Пеналду».

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва забавно отреагировал на насмешку. Он опубликовал фото с Бруну Фернандешем и подписал его так: «С моим другом и профессором-пенальтистом Бруну Пенандешем».

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии будет играть против Франции.