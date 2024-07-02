Антониу Фонсека: «Это не Роналду промахнулся, а Облак круто отбил»

Экс-футболист «Бенфики» Антониу Фонсека высказался о незабитом пенальти португальского нападающего Криштиану Роналду в матче со Словенией.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 завершилась победой португальцев в серии послематчевых пенальти. Стоит сказать, что в конце первого овертайма Роналду мог вывести свою команду вперед, но не реализовал пенальти.

— Роналду свой пенальти в игре исполнил хорошо. Я считаю, что это не он промахнулся, а Ян Облак круто отбил удар, — приводит слова Фонсеки Metaratings.

В 1/4 финала Евро-2024 Португалия сыграет с Францией. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.