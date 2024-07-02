Назван игрок, у которого наибольшее количество точных длинных передач на Евро-2024

Стало известно, у какого игрока самый точный прицел на чемпионате Европы – 2024.

В настоящий момент на вершине таблицы данного рейтинга находится полузащитник сборной Германии Тони Кроос, который выполнил 21 точный перевод мяча. На второй позиции идет хавбек сборной Англии Деклан Райс (19), а замыкает тройку француз Орельен Тчуамени (14).

Стоит сказать, что Германия, Англия и Франция уже обеспечили себе путевку в четвертьфинал чемпионата Европы – 2024. Игры данной стадии пройдут 5 и 6 июля.

В эти минуты Румыния и Нидерланды встречаются между собой в рамках 1/8 финала турнира. Текстовая трансляция доступна по ссылке.