Сборная Нидерландов минимально обыгрывает румын после первого тайма

Сборная Нидерландов по итогу первого тайма обыгрывает команду Румынии. Коллективы встречаются вечером 2 июля в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

Практически весь тайм доминировала на поле сборная Нидерландов, однако у румынской сборной было достаточно опасных подходов к воротам Барта Вербрюггена. Единственным голом первой половины встречи отметился форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо, для него этот гол на 20-й минуте стал уже третьим на проходящем в Германии Евро. Ранее он забивал полякам и австрийцам.

Текстовая трансляция матча сборных Румынии и Нидерландов проходит на нашем портале.