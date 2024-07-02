В сборной Румынии произошла вынужденная замена защитника из-за травмы

В матче сборных Румынии и Нидерландов в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – вынужденная замена. Левый защитник Василе Могос не смог продолжить игру после болезненного столкновения с защитником нидерландской сборной Дензелом Думфрисом на фланге.

В итоге ещё до конца первого тайма Могоса было решено заменить, вместо него на поле вышел Богдан Раковитан, центральный защитник по своему амплуа.

Напомним, что к концовке первой половины матча сборная Нидерландов ведёт – 1:0. Вперёд «оранжевых» на 20-й минуте первого тайма вывел бомбардир Коди Гакпо. Текстовую трансляцию матча проводит наш портал.