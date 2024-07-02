Гакпо догнал лучших бомбардиров Евро-2024

Во вторник в 1/8 финала чемпионата Европы сражаются сборные Румынии и Нидерландов. На 20-й минуте «оранжевые» открыли счёт, когда Коди Гакпо удался точный удар со средней дистанции в ближний угол.

Теперь на счету Гакпо три гола на Евро-2024. Нидерландец догнал на первом месте рейтинга бомбардиров турнира трёх игроков – Ивана Шранца (Словакия), Жоржа Микаутадзе (Грузия) и Джамала Мусиалу (Германия). Все они забили по три гола.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между сборными Румынии и Нидерландов можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.