Экс-тренер «Зенита» присутствует на матче Румыния – Нидерланды

Во вторник вечером на чемпионате Европы встречаются сборные Румынии и Нидерландов. На трибунах находится бывший тренер «Зенита» - Мирча Луческу. 78-летний специалист попал в кадр телевизионной трансляции. Очевидно, румынский тренер приехал поддержать команду своей страны.

Мирча Луческу тренировал «Зенит» и 2016-2017 годах. В том сезоне питерцы заняли только третье место в чемпионате России.

Следить за игрой Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Австрии, либо против Турции.