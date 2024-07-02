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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-тренер «Зенита» присутствует на матче Румыния – Нидерланды

02 Июля 2024 • 19:25 Комментировать
Румыния
0:1
Нидерланды
1-й тайм

Во вторник вечером на чемпионате Европы встречаются сборные Румынии и Нидерландов. На трибунах находится бывший тренер «Зенита» - Мирча Луческу. 78-летний специалист попал в кадр телевизионной трансляции. Очевидно, румынский тренер приехал поддержать команду своей страны.

Мирча Луческу тренировал «Зенит» и 2016-2017 годах. В том сезоне питерцы заняли только третье место в чемпионате России.

Следить за игрой Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Австрии, либо против Турции.

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РУМЫНИЯ НИДЕРЛАНДЫ
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