Гакпо забивал в трёх матчах из четырёх на Евро-2024

Вечером вторника в рамках 1/8 финала чемпионата Европы встречаются сборные Нидерландов и Румынии. «Оранжевые» открыли счёт по истечении первых 20 минут игры, автором его стал форвард Коди Гакпо.

Любопытная статистика наблюдается у Гакпо. Так, нападающий забил в трёх матчах из четырёх на Евро-2024. Ранее он поражал ворота сборной Польши (2:1) и сборной Австрии (2:3) на групповом этапе. Не удалось ему забить сборной Франции, команды тогда во втором туре группового этапа разошлись нулевой ничьей.

Текстовая трансляция встречи румынской и нидерландской сборных проходит на нашем портале. Впереди сборная Нидерландов, 1:0.