Гол в ближний угол позволил сборной Нидерландов повести в игре с румынами

В эти минуты проходит предпоследний матч стадии 1/8 финала чемпионата Европы, в котором играют сборные Румынии и Нидерландов. Номинальные хозяева получше выглядели в первой четверти поединка, но пропустили первыми. На 20-й минуте игру на себя взял Коди Гакпо, убрал защитника и с левого края штрафной плотно пробил в ближний угол ворот, а голкипер запоздал с броском и не выручил.

0:1 на табло. Победитель этой пары сыграет против Австрии или Турции. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.