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Чемпионат Европы по футболу 2024

Игроку сборной Англии пришлось делать укол в перерыве матча Евро-2024

02 Июля 2024 • 18:58 Комментировать
Англия
...
Швейцария
06.07 19:00

На днях сборная Англии не без проблем пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Гарета Саутгейта лишь к добавленное ко второму тайму время смогла сравнять счёт в игре против Словакии. А в экстра-тайме «три льва» вырвали победу.

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, в перерыве защитнику сборной Англии Марку Гехи понадобился укол из-за повреждения плеча. В стане команды надеются, что футболист будет готов сыграть в теоретическом полуфинале Евро-2024.

А вот четвертьфинал против Швейцарии Марк Гехи точно пропустит из-за перебора жёлтых карточек. Этот матч пройдёт 6 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Марк Гехи

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АНГЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
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