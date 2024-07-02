Куман — о матче с Румынией: «Пришло время показать себя на поле»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем матче плей-офф Евро-2024 против национальной команды Румынии.

— Мы много говорили о матче на этой неделе, но разговорная часть уже позади. Пришло время показать себя на поле, — сказал Куман в эфире NOS.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Нидерландов состоится сегодня, 2 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

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