Деменко: «Справедливым в матче Франции и Бельгии было бы дополнительное время»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался об исходе матча между сборными Франции и Бельгии. Коллективы встречались на стадии 1/8 финала чемпионата Европы 1 июля, дальше благодаря минимальной победе прошли французские футболисты. Автогол в свои ворота оформил защитник бельгийцев Ян Вертонген.

«Для любой команды такой гол, с рикошетом, очень обиден. Мы видели, как это ударило по Вертонгену. Это давит на команду. Справедливее было бы дополнительное время. Не скажу, что у бельгийцев игроки слабее», - говорит Деменко для «Газеты.Ру».

Отметим, что французы в четвертьфинале встретятся со сборной Португалии. Португальцы прошли в серии пенальти сборную Словении.