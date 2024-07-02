Масалитин: «Всё-таки у Роналду железные «фаберже»

Валерий Масалитин, бывший игрок московского ЦСКА высказался о Криштиану Роналду. Вечером понедельника знаменитый португалец и его национальная сборная пережили запоминающийся вечер на Евро-2024. Португальцы лишь в серии пенальти, но всухую обыграли словенскую сборную (0:0, 3:0). Однако Роналду по ходу матча не смог забить с пенальти.

«Надо отдать ему должное: всё-таки у него железные «фаберже». После таких передряг пошел бить пенальти в ответственный момент — вот что значит лидер. А дрогнул бы, не пошел бы, и неизвестно, как бы сложилась серия», - размышляет Масалитин для «Газеты.Ру».

В итоге благодаря «сухой» победе в серии пенальти португальцы попали в четвертьфинале Евро-2024 на сборную Франции.