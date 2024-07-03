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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой – о слезах Роналду: «Это не многим дано, после первого незабитого пенальти любой бы испугался» эксклюзив

03 Июля 2024 • 14:50 Комментировать (1)
Португалия
0:0
Словения

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что ему было жаль Криштиану Роналду, когда игрок не реализовал 11-метровый в матче против Словении на Евро-2024.

«Ясно, что я всегда говорил, что Месси для меня номер один, а потом Роналду. Всё равно он величайший. После того, как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени.

Это многим не дано, испугался бы любой на его месте. Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его.

Когда кто-то говорит о том, что он не такой. Я его никогда не защищал, но в такой ситуации нужно относиться с уважением к таким людям, которые такую карьеру продемонстрировали. Меня бесит, когда кто-то ещё осуждает Роналду. Да ты сам два гола в жизни забил! Ни стыда, ни совести», — сказал Мостовой.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Александр Мостовой евро-2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Deda
03 Июля 2024 в 15:19
Всё правильно сказал. Но голову мыть надо всё равно.
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