Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что ему было жаль Криштиану Роналду, когда игрок не реализовал 11-метровый в матче против Словении на Евро-2024.

«Ясно, что я всегда говорил, что Месси для меня номер один, а потом Роналду. Всё равно он величайший. После того, как он не забил пенальти, ему хватило смелости бить 11-метровый после основного времени.

Это многим не дано, испугался бы любой на его месте. Представляете, если бы он не забил второй? Ему всю жизнь пришлось бы с этим жить, хотя он столько голов забил за карьеру, конечно, было жаль его.

Когда кто-то говорит о том, что он не такой. Я его никогда не защищал, но в такой ситуации нужно относиться с уважением к таким людям, которые такую карьеру продемонстрировали. Меня бесит, когда кто-то ещё осуждает Роналду. Да ты сам два гола в жизни забил! Ни стыда, ни совести», — сказал Мостовой.