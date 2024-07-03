Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об отсутствии звёзд на Евро-2024.

«Предлагаю досмотреть Евро до конца, потому что может кто-то ещё вспыхнуть. Бывают такие вещи, когда в решающей стадии кто-то вспыхнет, станет героем, звездой турнира. Тем не менее, мы можем говорить о такой тенденции, когда нет молодых открытий. Хотя есть хорошие ребята в Испании, Германии, Португалии. Этот чемпионат Европы показывает, что есть очень хорошая молодёжь. Они могут ещё зажечься», — сказал Балахнин.

Действующий победитель чемпионата Европы сборная Италии сложила свои полномочия в 1/8 финала. Команда со счётом 0:2 уступила Швейцарии и покинула турнир.