Сборные Румынии и Нидерландов назвали составы на матч Евро-2024

Во вторник вечером в рамках 1/8 финала чемпионата Европы сыграют сборные Румынии и Нидерландов. Стартовые составы команд уже были обнародованы, и мы приводим их ниже.

Состав сборной Румынии: Ницэ, Рацю, Дрэгушин, М. Марин, Хаджи, Буркэ, Р. Марин, Дрэгуш, Ман, Станчу, Могош.

Состав сборной Нидерландов: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Симонс, Депай, Гакпо, Рейндерс, Дюмфрис, Схаутен, Бергвейн.

Матч между сборными Румынии и Нидерландов стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.