Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выделил основную проблему современного футбола.

«Я такого давно не видел, не наблюдал того, что мы не видим звёзд. Мы не можем никого выделить. Раньше мы могли выделять в каждой команде по 3-4 звезды, то сегодня мы говорим о Мбаппе том же. Вот только у испанцев Ямаль раскрылся. А больше ни о ком и не говорим.

Я считаю, это проблемой современного футбола. Чемпионат Европы - это одно, но взять любую сборную ранее, например, Нидерланды, Францию, Италию. В каждой команде по 3-4 звезды было, и мы выделяли каждый год какую-то новую звезду. На сегодняшний день мы ни о ком не говорим, и это проблема», — сказал Деменко.