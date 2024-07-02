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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду – худший игрок Евро-2024 по важному показателю

02 Июля 2024 • 17:48 Комментировать

Криштиану Роналду на чемпионате Европы до сих пор не забил ни одного гола. При этом звёздный португалец мог бы иметь уже три забитых мяча – показатель его ожидаемых голов (xG) составляет 2,9.

Эксперты из WhoScored отняли от показателя голов показатель ожидаемых голов и выявили худших игроков Евро-2024 по реализации. Худшим является как раз Роналду с показателем в минус 2,9.

На второй строчке рейтинга идёт Ромелу Лукаку (-2.3), а тройку замыкает Кай Хаверц (-2). Дальше идут Ламин Ямаль (-1.8), Александр Митрович (-1.8), Антуан Гризманн (-1.6) и Килиан Мбаппе (-1.5).

Напомним, что в понедельничной игре против Словении Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

Роналду сделал заявление о незабитом пенальти

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Германии Сборная Португалии Сборная Франции Сборная Испании Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Кай Хаверц Ламин Ямаль ещё теги
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