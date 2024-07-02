Гладилин — о матче Франция – Бельгия: Игра была ничейная

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о результате матча 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией.

Поединок завершился победой французов с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч был забит за пять минут до конца основного времени матча.

По мнению Гладилина, команды провели равный матч, в котором ни у кого не было серьезного преимущества.

— И у тех, и у других были шансы, но так получилось, что выиграли французы. Возможно, это и закономерно, — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Бельгия выбыла с Евро-2024 и отправилась домой, а французы теперь сыграют с Португалией. Четвертьфинальная встреча состоится 5 июля.