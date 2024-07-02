Непомнящий: «Французы были лучше Бельгии»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре сборной Франции в матче 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Бельгии.

Встреча между командами завершилась победой французов с минимальным счетом 1:0.

«Результат матча справедлив. Французы были лучше. Но то, что мы увидели на поле, не совпадает с нашими ожиданиями», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.

По мнению эксперта, проблема Франции заключается в реализации моментов, а это заставляет нервничать футболистов.

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 подопечные Дидье Дешама сыграют с Португалией. Встреча состоится 5 июля, начало поединка запланировано на 22:00 по мск.