Боец Макгрегор обратился к Роналду после его слёз на поле

Криштиану Роналду расплакался, когда не забил пенальти в матче Евро-2024 против Словении. Известный боец Конор Макгрегор решил поддержать звёздного футболиста, обратившись к нему посредством социальных сетей.

«Настоящая преданность родине! Криштиану, ты величайший футболист, украсивший эту землю! Пускай бог хранит тебя, брат. Прошлое – это слава! Настоящее – это история»! – написал Макгрегор на фото, где Роналду плачет.

Стоит сказать, что сборная Португалии прошла Словению за счёт победы по пенальти. Теперь команда Роберто Мартинеса будет готовиться к четвертьфинальному матчу против Франции. Команды сыграют в пятницу, 5 июля.