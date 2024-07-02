«Португальцы отскочили» — Червиченко

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о победе сборной Португалии над Словенией.

Напомним, встреча 1/8 финала чемпионата Европы завершилась победой португальцев в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 – по пен.).

«Португальцы отскочили, просто они чуть выше классом. Все равно словенцы — молодцы: они могли наказывать Португалию, но не повезло», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

При этом функционер отметил, что голкипер Португалии Диогу Кошта показал фантастическую игру.

В четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 подопечные Роберто Мартинеса встретятся с Францией. Игра между командами пройдет 5 июля, начало — в 22:00 по мск.