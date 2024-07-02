Мостовой ответил, у кого больше шансов в паре Австрия – Турция

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о противостоянии сборных Австрии и Турции в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Тут 55 на 45 в пользу Австрии. Многие сейчас кричат, что это одна из лучших команд Евро-2024, но мы видим, что наступила стадия, когда любая сборная может потрепать нервы», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч сборных Австрии и Турции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Победитель матча Австрия – Турции в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем в паре Румыния – Нидерланды.