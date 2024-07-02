Кечинов: Швейцария — фаворит матча с Англией

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Швейцарии.

По мнению эксперта, Англия не наиграла на победу в матче со Словакией, а Швейцария является играющей командой. Конечно, у англичан более статусные игроки, но швейцарцы хороши в командных взаимодействиях, заявил Кечинов.

«Командная игра у сборной Швейцарии сильнее, чем у сборной Англии. Я считаю, что в этой паре фаворит — однозначно сборная Швейцарии», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Четвертьфинальный матч Евро-2024 между Англией и Швейцарией пройдет 6 июля. Начало встречи запланировано на 19:00 по столичному времени.