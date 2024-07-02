Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Шипицин: «Не понимаю, чего все хают Роналду» эксклюзив

02 Июля 2024 • 15:59 Комментировать
Португалия
0:0
Словения

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил Евро-2024.

- Интересно, сенсации есть. Грузия выскочила в плей-офф – достойно выступили. Да, крупно проиграли Испании, но всё равно молодцы, выше головы прыгнули. Словения дала бой Португалии. Непонятно, чего сейчас Криштиану так хают. Да, он не забил пенальти, но показывает хороший футбол с желанием. Не стоит забывать, сколько Роналду лет и что все от него требуют, чтобы он в одиночку Португалию вытягивал. Германия с Испаний – машины. Франция – непонятная команда. Доминирует, создаёт, но с игры ничего не забивает, – подчеркнул Шипицин.

Стадия 1/8 финала чемпионата Европы завершается сегодня матчами Румыния – Нидерланды и Австрия – Турция.

👍 3
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Евгений Шипицин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Июля
15:59
Шипицин: «Не понимаю, чего все хают Роналду»
13:38
Губерниев высказался о Роналду после незабитого пенальти
13:10
Лепёхин оценил игру Роналду в матче со сборной Словении
13:06
Балахнин: «Франция пока не может себя реализовать, но когда-то это произойдёт»
04:11
Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии 2
03:11
Сборные Португалии и Словении выдали самую короткую серию пенальти в истории Евро
03:02
Облак: «Поздравляю Португалию с заслуженной победой»
02:40
Тренер сборной Словении: «Очень обидно, но Португалия заслужила пройти дальше»
02:09
Тренер сборной Португалии высказался о Роналду после победы над Словенией 1
01:59
Роберто Мартинес назвал секрет победы сборной Португалии 1
01:49
Роналду поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал Евро-2024
01:38
Роналду после матча снова пустил слезу
01:32
Роналду: «Это мой последний Евро»
01:27
Роналду сделал заявление о незабитом пенальти 3
01:25
Диогу Кошта – о победе Португалии: «Лучший матч в моей жизни»
01:16
Роналду установил рекорд Евро, забив в серии пенальти
01:07
Роналду установил антирекорд Евро
01:05
Не день Криштиану Роналду: три игрока, из-за которых Португалия чуть не вылетела с Евро-2024 2
00:56
Вратарь Португалии Кошта получил награду после матча Евро-2024
00:54
Кошта – первый вратарь в истории Евро, отразивший три пенальти в послематчевой серии
00:47
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 3
00:46
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 26
00:45
Роналду близок к антирекорду Евро
00:43
Роналду извинился перед фанатами сборной Португалии прямо во время матча
00:39
Роналду реализовал только 6 из 9 пенальти на крупных турнирах сборных
00:37
На Евро-2024 впервые будет серия пенальти
00:31
Тренер Словении получил красную карточку в матче против Португалии
00:24
Роналду расплакался во время матча Евро-2024 3
00:19
Роналду не забил пенальти в дополнительное время матча Евро-2024
00:15
Португалия – вторая по экстра-таймам в истории Евро
01 Июля
23:58
Матч Португалия – Словения перешёл в экстра-тайм
23:41
Роналду реализовал меньше 2% штрафных ударов на крупных турнирах сборных
22:55
Роналду нанёс 15 ударов на Евро-2024, но до сих пор не забил
21:25
С кем Франция сыграет в 1/4 финала Евро-2024
21:20
Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 28
21:03
Пепе и Роналду – в старте сборной Португалии на матч плей-офф Евро со словенцами
18:08
Балахнин: «Роналду уже не тот»
13:28
Ставка и прогноз на матч Португалия — Словения Евро-2024 — 1 июля 2024
11:00
Португалия – Словения: Кто составит компанию Роналду в стартовых составах 1
02:52
Проверенный прогноз и ставка на матч Португалия – Словения плей-офф Евро-2024 – 1 июля 2024
02:11
Португалия - Словения: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Июня
20:46
Интригующая ставка и прогноз на матч Португалия — Словения чемпионата Европы — 1 июля 2024
20:31
Мартинес – перед игрой со Словенией: «На Евро многие команды верят, что могут победить»
20:25
Бруну Фернандеш: «Уважаем Словению, но не боимся ни одной команды»
20:11
Экс-футболист «Зенита» Мейра оценил игру Криштиану Роналду на Евро-2024
18:38
Мейра считает, что сборная Португалии до сих пор остаётся главным фаворитом Евро-2024
17:59
Экс-игрок «Ливерпуля» сделал смелый прогноз насчёт Роналду на Евро-2024
16:11
Ставка и прогноз на точный счёт матча Португалия — Словения Евро 2024 — 1 июля 2024
29 Июня
18:20
Португалия – Словения: прогноз и ставки БК Pinnacle
06:53
Надёжная ставка и прогноз на матч Португалия – Словения Евро-2024 – 1 июля 2024
28 Июня
19:20
Пепе: «Роналду живёт ради голов»
15:49
Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая 1
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 1
14:04
«Роналду показал, что является капитаном» — Валерий Овчинников
27 Июня
22:11
Актуальная ставка и прогноз на матч Португалия – Словения Евро-2024 – 1 июля 2024
15:43
Петржела считает, что Роналду уедет с Евро-2024 без голов
04:06
Тренер сборной Португалии Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/8 финала со Словенией
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024 Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира»
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.07.24 в 19:00
Румыния Румыния
Нидерланды Нидерланды
7.80 4.60 1.47
Видео
02.07.24 в 22:00
Австрия Австрия
Турция Турция
1.90 3.55 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июля
16:09 · Чемпионат Европы 2024
Кечинов: Швейцария — фаворит матча с Англией
15:28 · Чемпионат Европы 2024
Генич необычным способом выбрал победителя матча Румыния – Нидерланды 1 видео
14:53 · Чемпионат Европы 2024
«Роналду плачет, как маленькая девочка» - звезду сборной Португалии раскритиковали
14:37 · Чемпионат Европы 2024
Монтелла: «Когда Гюлер на поле, сразу чувствуется разница»
14:08 · Чемпионат Европы 2024
Журналист, которого оскорбил де Брёйне, ответил бельгийцу 1
13:53 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно будущее Тедеско в сборной Бельгии
13:49 · Чемпионат Европы 2024
Появилась информация о проблемах внутри сборной Италии на Евро-2024
13:40 · Чемпионат Европы 2024
Виктор Гусев и Леонид Слуцкий дали прогнозы на заключительные матчи 1/8 финала Евро-24
13:38 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев высказался о Роналду после незабитого пенальти
13:35 · Чемпионат Европы 2024
Генич выбрал интересную ставку на матч Австрия – Турция
13:00 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Австрия - Турция
12:52 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин: «Роналду ещё больше проявит себя в следующих матчах» 2
12:40 · Чемпионат Европы 2024
Хаманн: «Роналду снова показал своё истинное лицо» 1
12:31 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Австрии Рангник: «Мы ещё ничего не добились на Евро-2024»
12:25 · Чемпионат Европы 2024
Игрок НБА - о промахе Роналду: «А вот Лео Месси смог бы»
Все новости