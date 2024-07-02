Шипицин: «Не понимаю, чего все хают Роналду»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил Евро-2024.

- Интересно, сенсации есть. Грузия выскочила в плей-офф – достойно выступили. Да, крупно проиграли Испании, но всё равно молодцы, выше головы прыгнули. Словения дала бой Португалии. Непонятно, чего сейчас Криштиану так хают. Да, он не забил пенальти, но показывает хороший футбол с желанием. Не стоит забывать, сколько Роналду лет и что все от него требуют, чтобы он в одиночку Португалию вытягивал. Германия с Испаний – машины. Франция – непонятная команда. Доминирует, создаёт, но с игры ничего не забивает, – подчеркнул Шипицин.

Стадия 1/8 финала чемпионата Европы завершается сегодня матчами Румыния – Нидерланды и Австрия – Турция.