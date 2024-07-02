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Чемпионат Европы по футболу 2024

Генич необычным способом выбрал победителя матча Румыния – Нидерланды видео

02 Июля 2024 • 15:28 Комментировать (1)
Румыния
...
Нидерланды
Через 2 ч. 40 мин.

Футбольный комментатор предсказал победителя матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Коммент.Шоу», Генич по очереди кидал шарик в кружки с эмблемами сборных Румынии и Нидерландов. После нескольких неудачных попыток комментатор попал в кружку, на которой нанесен нидерландский флаг.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Румынией и Нидерландами состоится сегодня, 2 июля. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Румынии Константин Генич сборная Нидерландов ещё теги

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РУМЫНИЯ НИДЕРЛАНДЫ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
02 Июля 2024 в 16:15
ай.. асьменог пауль и то умнее был.. хе..
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