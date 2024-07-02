Футбольный комментатор предсказал победителя матча 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Коммент.Шоу», Генич по очереди кидал шарик в кружки с эмблемами сборных Румынии и Нидерландов. После нескольких неудачных попыток комментатор попал в кружку, на которой нанесен нидерландский флаг.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Румынией и Нидерландами состоится сегодня, 2 июля. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.