«Роналду плачет, как маленькая девочка» - звезду сборной Португалии раскритиковали

Криштиану Роналду расплакался из-за незабитого пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Словении. Журналисты портала Goal собрали некоторые комментарии, в которых люди в социальных сетях критикуют Роналду за удар и слёзы.

«Он не забил пенальти. Роналду, тебе пришло время уйти», - написал один из фанатов.

«Мне очень жаль, но нет ничего смешнее, чем плач Криштиану Роналду», - написал другой человек.

«Что происходит с Роналду? Нельзя так плакать во время игры!» - написал ещё один любитель футбола.

«Это не так уж и смешно: Роналду плачет, как маленькая девочка», - ещё один комментарий.

Роналду расплакался во время матча Евро-2024