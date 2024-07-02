Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Монтелла: «Когда Гюлер на поле, сразу чувствуется разница»

02 Июля 2024 • 14:37 Комментировать
Австрия
...
Турция
1 2.00 X 3.30 2 4.50
Через 5 ч. 39 мин.

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился комментарием об игре вингера команды Арды Гюлера.

— Это очень талантливый футболист. Конечно, ему нужно улучшить несколько компонентов, но даже сейчас невозможно не дать ему игровое время. Когда он на поле, то сразу чувствуется разница, — цитирует Монтеллу пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 2 июля, сборная Турции встретится со сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по столичному времени.

За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Турции Винченцо Монтелла Арда Гюлер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Июля
13:40
Виктор Гусев и Леонид Слуцкий дали прогнозы на заключительные матчи 1/8 финала Евро-24
13:35
Генич выбрал интересную ставку на матч Австрия – Турция
13:14
Ставка и прогноз на матч Австрия — Турция Евро-2024 — 2 июля 2024
11:00
Австрия – Турция: Вероятные стартовые составы на игру плей-офф чемпионата Европы
03:06
Проверенный прогноз и ставка на матч Австрия – Турция плей-офф Евро-2024 – 2 июля 2024
02:11
Австрия - Турция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Июля
17:19
Ставка и прогноз на точный счёт матча Австрия — Турция Евро 2024 — 2 июля 2024
30 Июня
22:55
Актуальная ставка и прогноз на матч Австрия — Турция чемпионата Европы — 2 июля 2024
22:04
Австрия – Турция: прогноз и ставки БК Pinnacle
21:45
Смородская: Австрия выиграла группу, потому что Франция позволила им это сделать
29 Июня
08:03
Бесплатная ставка и прогноз на матч Австрия – Турция Евро-2024 – 2 июля 2024
00:08
Ставка и прогноз на матч Австрия – Турция Евро-2024 – 2 июля 2024
28 Июня
15:49
Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая 1
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 1
15:15
Маттеус удивил выбором лучшего игрока Евро-2024 1
27 Июня
20:34
Талалаев рассказал, какая сборная способна совершить сенсацию на Евро-2024
04:17
Монтелла: «Сборная Турции давно не выходила из группы, мы очень счастливы»
26 Июня
12:38
Кирьяков: «Сейчас Австрия способна обыграть любого соперника»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АВСТРИЯ ТУРЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024 Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира»
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.07.24 в 19:00
Румыния Румыния
Нидерланды Нидерланды
7.80 4.60 1.47
Видео
02.07.24 в 22:00
Австрия Австрия
Турция Турция
1.90 3.55 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июля
16:09 · Чемпионат Европы 2024
Кечинов: Швейцария — фаворит матча с Англией
15:28 · Чемпионат Европы 2024
Генич необычным способом выбрал победителя матча Румыния – Нидерланды 1 видео
14:53 · Чемпионат Европы 2024
«Роналду плачет, как маленькая девочка» - звезду сборной Португалии раскритиковали
14:37 · Чемпионат Европы 2024
Монтелла: «Когда Гюлер на поле, сразу чувствуется разница»
14:08 · Чемпионат Европы 2024
Журналист, которого оскорбил де Брёйне, ответил бельгийцу 1
13:53 · Чемпионат Европы 2024
Стало известно будущее Тедеско в сборной Бельгии
13:49 · Чемпионат Европы 2024
Появилась информация о проблемах внутри сборной Италии на Евро-2024
13:40 · Чемпионат Европы 2024
Виктор Гусев и Леонид Слуцкий дали прогнозы на заключительные матчи 1/8 финала Евро-24
13:38 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев высказался о Роналду после незабитого пенальти
13:35 · Чемпионат Европы 2024
Генич выбрал интересную ставку на матч Австрия – Турция
13:00 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Австрия - Турция
12:52 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин: «Роналду ещё больше проявит себя в следующих матчах» 2
12:40 · Чемпионат Европы 2024
Хаманн: «Роналду снова показал своё истинное лицо» 1
12:31 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Австрии Рангник: «Мы ещё ничего не добились на Евро-2024»
12:25 · Чемпионат Европы 2024
Игрок НБА - о промахе Роналду: «А вот Лео Месси смог бы»
Все новости