Монтелла: «Когда Гюлер на поле, сразу чувствуется разница»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился комментарием об игре вингера команды Арды Гюлера.

— Это очень талантливый футболист. Конечно, ему нужно улучшить несколько компонентов, но даже сейчас невозможно не дать ему игровое время. Когда он на поле, то сразу чувствуется разница, — цитирует Монтеллу пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 2 июля, сборная Турции встретится со сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по столичному времени.

За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.