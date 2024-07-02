Журналист, которого оскорбил де Брёйне, ответил бельгийцу

Журналист Танкреди Палмери высказался о реакции хавбека сборной Бельгии Кевина де Брёйне на вопрос о золотом поколении.

Напомним, после поражения от Франции в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 де Брёйне получил вопрос, тяжело ли ему принять, что бельгийское золотое поколение ни разу не добралось до финала. Однако игрок не стал отвечать по теме, а в момент ухода оскорбил журналиста.

— Только что де Брёйне назвал меня тупым. Хочу напомнить Кевину, который сказал о золотых поколениях Франции, Англии, Германии и Испании, эти команды играли в финале. Это типичный игрок, которого все должны хвалить, испорченный ребенок, — написал Палмери на своей страничке социальной сети.